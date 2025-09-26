|
Toni Vodišek želi kolajno, a: Vesel bi bil tudi, če bi bil osmi
|
Sportal
|
petek, 26. september 2025 ob 21:00
|
Koprčan Toni Vodišek, srebrn na lanskih olimpijskih igrah, je že nekaj časa na prizorišču letošnjega svetovnega prvenstva v formuli kajt. V Cagliariju na Sardiniji se bodo prvi plovi začeli 30. septembra, finalne regate pa bodo petega oktobra. "Želja po kolajni je vedno prisotna, tudi po zlati, a moram biti malo tudi realen po poškodbi in dolgem premoru. Najprej si želim med prvo osmerico, da prid...