Devet evropskih bank ustvarja stabilno kriptovaluto Slo-Tech Avtor Matej Huš Devet velikih evropskih bank je ustanovilo konzorcij, ki bo ustvaril novo stabilno kriptovaluto, katere vrednost bo vezana na evro. Nove stabilne žetone naj bi izdali že v drugi polovici prihodnjega leta, namenjeni pa bodo zlasti hitrim plačilom majhnih vrednosti. Evropska centralna banka nad projektom ni navdušena. Predsednica ECB Christine Lagarde je nazadnje junija letos poudarila, da zasebn...

