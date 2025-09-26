|
Devet evropskih bank ustvarja stabilno kriptovaluto
|
Slo-Tech
|
Avtor Matej Huš
|
petek, 26. september 2025 ob 21:50
|
Devet velikih evropskih bank je ustanovilo konzorcij, ki bo ustvaril novo stabilno kriptovaluto, katere vrednost bo vezana na evro. Nove stabilne žetone naj bi izdali že v drugi polovici prihodnjega leta, namenjeni pa bodo zlasti hitrim plačilom majhnih vrednosti. Evropska centralna banka nad projektom ni navdušena.
Predsednica ECB Christine Lagarde je nazadnje junija letos poudarila, da zasebn...