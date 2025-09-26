V Mariboru odprli mednarodni center za spodbujanje globalnega miru SiOL.net Na Univerzi Alma Mater Europaea v Mariboru so odprli Global Peace Offensive Center, novo mednarodno središče, namenjeno spodbujanju miru skozi znanost, umetnost in izobraževanje. Center je nastal na pobudo Svetovne akademije umetnosti in znanosti, Evropske akademije znanosti in umetnosti ter Univerze Alma Mater Europaea. Na slovesnosti so ustanovitelji podpisali listino, s katero je center uradno začel delovati.

