Slovenska gospodinjstva tedensko zavržemo več ton hrane
sobota, 27. september 2025 ob 01:37
Povprečno slovensko gospodinjstvo vsak teden zavrže nekaj več kot dva kilograma hrane, od tega skoraj kilogram še povsem užitne, je pokazala raziskava o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v gospodinjstvih, ki jo je izvedlo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
Takšna količina pomeni približno dva nepojedena obroka na gospodinjstvo oziroma skora...