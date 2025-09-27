Padec, a hiter povratek Marca Marqueza: Nihče ni rekel, da bo lahko 24ur.com Vodilni v skupnem seštevku razreda MotoGP Marc Marquez je v zadnjem prostem treningu v Motegiju padel, a se pobral in v kvalifikacijah osvojil tretje mesto, medtem ko je bil njegov brat Alex, ki mu teoretično še edini lahko parira v boju za naslov, šele osmi. Najhitrejši je bil Francesco Bagnaia, drugo mesto pa je zasedel Joan Mir. Sprint dirko lahko od 8. ure spremljate na Kanalu A in VOYO....

