37-letni Poljak kot prvi na svetu brez dodatnega kisika odsmučal z Everesta 24ur.com Kje so meje človeške sposobnosti? Vrhunski športniki jih ves čas preizkušajo in premikajo. 37-letni poljski ekstremni športnik in alpinist Andrzej Bargiel se je zapisal v zgodovino kot prvi človek, ki se je na vrh Everesta povzpel brez uporabe dodatnega kisika. Nato pa, prav tako brez kisika, z najvišje gore sveta opravil popoln spust na smučeh vse do baznega tabora. Za vzpon na Everest in spust ...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janja Garnbret

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Ksenija Klampfer