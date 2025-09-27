|
37-letni Poljak kot prvi na svetu brez dodatnega kisika odsmučal z Everesta
|
24ur.com
|
sobota, 27. september 2025 ob 07:14
|
Kje so meje človeške sposobnosti? Vrhunski športniki jih ves čas preizkušajo in premikajo. 37-letni poljski ekstremni športnik in alpinist Andrzej Bargiel se je zapisal v zgodovino kot prvi človek, ki se je na vrh Everesta povzpel brez uporabe dodatnega kisika. Nato pa, prav tako brez kisika, z najvišje gore sveta opravil popoln spust na smučeh vse do baznega tabora. Za vzpon na Everest in spust ...