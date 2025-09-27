Ta konec tedna Dravinjska dolina utripa s 13. Konjiškim maratonom. Na tekaški prireditvi bo to nedeljo teklo več kot 1.800 prijavljenih tekačev iz vse Slovenije in tujine. Dobro udeležbo pričakujejo tudi na Konjičkovem teku in Teku šolarjev, poleg tega ob progi pričakujejo veliko število navijačev.

Na številnih točkah ob 21-kilometrski progi med Slovenskimi Konjicami in Zrečami bo znova potekal Gl