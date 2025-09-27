Tik pred začetkom nove sezone se ekipi Kansai Helios Domžale pridružuje ameriški branilec Kurtis Henderson. Organizator igre prihaja iz Brocktona v Massachusettsu, v sezoni 2024/25 pa je nosil dres Southern New Hampshire University Penmen. Na 30 tekmah je v povprečju dosegal 13,5 točke, 3,2 skoka in 3,5 asistence. S tem pa se zaključuje tudi kadrovanje za prihajajočo tekmovalno sezono. Kurtis, dob ...

