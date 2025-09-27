|
Turistični delavci v skrbeh: zaradi nove zakonodaje bi lahko izgubili goste
|
24ur.com
|
sobota, 27. september 2025 ob 08:56
|
Turistični delavci, ki letos beležijo rekordne številke – Slovenijo je samo avgusta obiskalo več kot 1,2 milijona gostov – se bojijo, da bi se ta trend prihodnje leto obrnil. Razlog pa: nova regulacija kratkotrajnega oddajanja stanovanj, ki naj bi začela veljati v začetku prihodnjega leta. V Portorožu in Ljubljani je v zasebnih nastanitvah lani bivala kar petina oziroma četrtina vseh obiskovalcev...