V Goriških Brdih zadovoljni z letošnjo trgatvijo
sobota, 27. september 2025 ob 09:03
V teh dneh se zaključuje letošnja trgatev v Goriških Brdih. Pridelali so nekoliko manj kot lani; skupno so v Kleti Brda prevzeli 6350 ton grozdja. So pa zaradi visoke kvalitete z njim izjemno zadovoljni. Trgatev je zaznamovalo zgodnje dozorevanje ter zmanjšanje razlik med sortami v času dozorevanja.
