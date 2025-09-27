Piše: G. B.

V teh dneh je Slovenijo obšla novica, da je po dolgi in hudi bolezni umrl duhovnik mag. Bogdan Vidmar, vikar za projekt Evropska prestolnica kulture, publicist in sodelavec pri procesu za beatifikacijo mučenca Filipa Terčelja.

Pripadal je osamosvojitveni generaciji duhovnikov, saj je bil posvečen 29. junija 1991, tako rekoč sredi osamosvojitvene vojne. Doma je bil iz župnije Col. Po