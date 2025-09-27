|
(PREJELI SMO) Predsednik SŠK poziva k oddaji podpisa za referendum
|
Demokracija
|
sobota, 27. september 2025 ob 09:23
|
Piše: Slovenska škofovska konferenca
Drage sestre in bratje, spoštovani državljani!
Slovenska škofovska konferenca z globoko zaskrbljenostjo spremlja poskuse uveljavitve zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta zakon, ki v praksi pomeni uvajanje asistiranega samomora, nasprotuje temeljnemu prepričanju, da je človeško življenje od spočetja do naravne smrti nedotakljiv dar Boga.
Škof...