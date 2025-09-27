|
|
Spor Madžarske in Hrvaške zaradi dobave nafte prek jadranskega naftovoda Janaf
|
RTV Slovenija
|
sobota, 27. september 2025 ob 10:25
|
Med Budimpešto in Zagrebom se je razvnel spor, potem ko je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto očital Hrvaški, da se obnaša kot vojni dobičkar, ker izkorišča Madžarsko in vojne razmere pri tranzitu surove nafte prek Jadranskega naftovoda (Janaf).
