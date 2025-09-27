V Portorožu bodo danes obeležili 140 let turizma. Dogodek, ki se bo ob 18. uri začel na Trgu prekomorskih brigad, bo poklon preteklosti in praznik sedanjosti, poseben poudarek pa namenjajo zgodovinskemu pomenu razglednic. Prav te so namreč v preteklosti pomembno prispevale k promociji Portoroža. Na prireditvi bodo med drugim podelili grb odličnosti v turizmu.

Vizija je, da bi mesto, ki je ena od kl