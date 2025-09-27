Šeško zabil prvi gol za United, a izgubil. Poraz tudi za Liverpool. Sportal Na uvodni tekmi šestega kroga premier lige je Benjamin Šeško zabil prvi gol za Manchester United, a so proti Brentfordu izgubili z 1:3. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je Caoimhin Kelleher branil. Izgubil je tudi Chelsea, z 1:3 proti Brightonu. Spodrsljaj si je privoščil vodilni Liverpool, Crystal Palace ga je z golom v sodnikovem dodatku premagal z 2:1. Je pa visoko z...

