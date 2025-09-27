|
Pošta Slovenije izdala znamki z Niko in Domnom Prevcem
|
Lokalec.si
|
sobota, 27. september 2025 ob 20:28
|
Od petka so na voljo nove poštne znamke, ki so posvečene slovenskima skakalnima junakoma – Niki in Domnu Prevcu.
Pri Pošti Slovenije so ob tem zapisali, da so smučarski skoki v Sloveniji veliko več kot šport, saj združujejo narod v trenutkih napetega pričakovanja in ponosa, ko naši orli znova in znova dokazujejo, da sodijo v sam svetovni vrh.
Nika Prevc – sezona presežkov
Osrednja junakinja minul...