V živo: Kovačević, stroj za gole, je že zatresel mrežo Maribora Sportal Igra se 10. krog prve slovenske nogometne lige, začela se je druga četrtina sezone. Prvi vodilnemu Celju na štajerskem derbiju gostuje Maribor (20.15), ki je sredi tedna ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ekipo vodi Radovan Karanović. Najboljši strelec lige Franko Kovačević je v 11. minuti poskrbel za vodstvo domačih. Pred tem so zadnjeuvrščene Domžale dosegle prvo zmago, po avtogolu so z 1:0...

