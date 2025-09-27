 

Celje melje naprej, zabili so že 33 golov, nov šov Kovačevića
Sportal
sobota, 27. september 2025 ob 22:12
Igra se 10. krog prve slovenske nogometne lige, začela se je torej druga četrtina sezone. Pri vodilnemu Celju je na štajerskem derbiju gostoval Maribor, ki je sredi tedna ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ekipo je vodil Radovan Karanović, tekmo pa zaznamoval Franko Kovačević, ki je dosegel deveti in 10. gol sezone. Celjani so zmagali s 3:0 in imajo pred Mariborčani že 11 točk prednosti. Pred...
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Sorodno

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian