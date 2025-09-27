Celje melje naprej, zabili so že 33 golov, nov šov Kovačevića Sportal Igra se 10. krog prve slovenske nogometne lige, začela se je torej druga četrtina sezone. Pri vodilnemu Celju je na štajerskem derbiju gostoval Maribor, ki je sredi tedna ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ekipo je vodil Radovan Karanović, tekmo pa zaznamoval Franko Kovačević, ki je dosegel deveti in 10. gol sezone. Celjani so zmagali s 3:0 in imajo pred Mariborčani že 11 točk prednosti. Pred...

