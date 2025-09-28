|
Maruša Mišmaš Zrimšek po premoru znova na atletske steze
|
Lokalec.si
|
nedelja, 28. september 2025 ob 08:54
|
Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, rekorderka na 3000 metrov z zaprekami in ena najboljših evropskih tekačic v tej disciplini, se po porodu in okrevanju po poškodbi vrača v tekmovalni ritem.
Mišmaš Zrimškova je v zadnjem desetletju zaznamovala slovensko atletiko z vrhunskimi dosežki, zdaj pa napoveduje nadaljevanje kariere. Njen dolgoročni cilj je nastop na olimpijskih igrah leta 2028, kje...