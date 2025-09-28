Piše: G. B.

Organizatorji enodnevne kolesarske dirke po Emiliji Romanji, ki je na sporedu 4. oktobra, so prepovedali nastop ekipe Israel-Premier Tech na letošnji izvedbi, poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport.

Kot razlog so navedli varnostne razloge po prizorih na dirki po Španiji, kjer so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste. Kar je bizaren izgovor.