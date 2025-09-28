Predsednik Slovenske škofovske konference, msgr. dr. Andrej Saje, se je v imenu škofov Katoliške Cerkve v Sloveniji javno obrnil na vernike in vse državljane. V posebnem pozivu je izpostavil odločno nasprotovanje zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga razumejo kot uvajanje asistiranega samomora. Ob tem vernike in širšo javnost poziva, naj do 5. oktobra 2025 oddajo podpis za ra ...

