V Argentini množični protesti po okrutnem mučenju in umoru treh deklet, starih 20 in 15 let, ki jih je zakrivil narkokartel
Politikis
nedelja, 28. september 2025 ob 12:02
Na ulicah argentinske prestolnice Buenos Aires se je v soboto zbralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali pravico za tri dekleta, domnevne žrtve narkokartela. Vse tri so kriminalci mučili in nato umorili, dogajanje pa v živo prenašali v zaprti skupini na družbenem omrežju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več osumljenih je v priporu. Trupla 20-letnih […]