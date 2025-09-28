Hrvaški sabor je zavrnil predlog o priznanju Palestine. Za pobudo, ki jo je v parlamentarno obravnavo vložila tretja največja hrvaška stranka Zmoremo!, je glasovalo 44 poslancev, proti pa jih je bilo 73.

Predstavniki HDZ in njihovih koalicijskih partnerjev so predlog zavrnili z argumentom, da priznanje Palestine v trenutnih razmerah ni prava rešitev, saj bi pomenilo posredno podporo islamističnemu