Hrvaška zavrnila predlog o priznanju Palestine
nedelja, 28. september 2025 ob 14:17
Hrvaški sabor je zavrnil predlog o priznanju Palestine. Za pobudo, ki jo je v parlamentarno obravnavo vložila tretja največja hrvaška stranka Zmoremo!, je glasovalo 44 poslancev, proti pa jih je bilo 73.
Predstavniki HDZ in njihovih koalicijskih partnerjev so predlog zavrnili z argumentom, da priznanje Palestine v trenutnih razmerah ni prava rešitev, saj bi pomenilo posredno podporo islamističnemu...