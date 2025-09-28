|
FOTO in VIDEO: Na Lentu trgatev najstarejše trte na svetu in kronanje nove vinske kraljice
nedelja, 28. september 2025 ob 14:41
Na mariborskem Lentu so danes opravili sklepno dejanje Festivala trte, 39. praznika trgatve Najstarejše trte. Ob tem so kronali tudi novo mariborsko vinsko kraljico. To je 23-letna Natalija Ploj iz občine Apače.
Tradicija praznovanja in trgatve najstarejše trte
Kulturno-etnografska prireditev se je odvila v družbi gospodarja Najstarejše trte, mariborskega župana Saše Arsenoviča in skrbnika trte S...