Okrog 11. ure so bili policisti obveščeni o požaru v poslovnih prostorih na območju Ruš, ki se je razširil na več tamkajšnjih objektov.

“Na kraju še poteka gasilska intervencija, požar je sicer lokaliziran, gasilci,” so sporočili iz PU Maribor.

Sodelujejo prostovoljni gasilci Gasilske zveze Ruše in Gasilske brigade Maribor. Skupno jih je bilo čez 100. Ob 16. uri še gasijo posamezna požarišča. Po z