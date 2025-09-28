|
Olimpija z novim trenerjem do polnega izkupička, Bravo z zmago skočil pod vrh
Sportal
nedelja, 28. september 2025 ob 19:25
Ta konec tedna je bil na sporedu deseti krog prve slovenske nogometne lige, začela se je torej druga četrtina sezone. Olimpija je pod vodstvom novega trenerja Federica Bessoneja z 2:0 na Fazaneriji ugnala Muro, Bravo je v Stožicah s 4:2 premagal Koper. Pri vodilnemu Celju je na štajerskem derbiju gostoval Maribor, ki je sredi tedna ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ekipo je vodil Radovan Kar...