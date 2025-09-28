Zmaji pod vodstvom Bessoneja še do druge zmage, Bravo ugnal Koper 24ur.com Deseti krog domačega državnega prvenstva v nogometu se je zaključil z obračunoma v prestolnici in Murski Soboti, kjer sta se zmag nad Koprom oziroma Muro veselili moštvi Brava in Olimpije. Varovanci Aleša Arnola so nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo premagali Koper s 4:2, zeleno-beli pa so bili z 2:0 uspešni na gostovanju pri Muri, kjer sta v polno merila Ivan Durdov in Dino Kojić....

