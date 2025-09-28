Piše: Vančo K. Tegov

Današnji ruski napad je zadel poljsko veleposlaništvo v Kijevu. Škoda ni zelo velika in v napadu ni bilo poškodovanih. Pa vendar se zdi, da se poleg same nevarnosti dogaja prav to, kar se ne bi smelo, izgubljanje stika z realnostjo in dvigovanje stopnje nevarnosti, ko postaja neobvladljiva.

Obsežen ruski nočni napad na Kijev 28. septembra je prizadel poljsko veleposlaništvo v