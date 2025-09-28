|
Na poroki v Šibeniku signalna raketa zadela žensko v glavo, zaradi hudih poškodb umrla v šibeniški bolnišnici
Politikis
nedelja, 28. september 2025 ob 22:20
V Šibeniku na hrvaški obali naj bi v soboto med poročnim slavjem eden od svatov izstrelil signalno raketo, ta pa je zadela žensko, ki je zaradi poškodb umrla. Kot je sporočila policija, so zaradi dogodka prijeli 52-letnega moškega. Podobna nesreča naj bi se po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina pripetila tudi na poroki v Makarski. […]