Med nedeljsko mašo moški zapeljal v mormonsko cerkev in začel streljati RTV Slovenija V kraju Grand Blanc v Michiganu je 40-letni moški med nedeljsko mašo zapeljal v mormonsko cerkev in začel streljati. Domnevno naj bi podtaknil tudi požar v delu stavbe. Za zdaj je potrjena ena smrtna žrtev napada, devet ljudi je bilo ranjenih.

Sorodno















































































































