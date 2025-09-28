|
|
Med nedeljsko mašo moški zapeljal v mormonsko cerkev in začel streljati
|
RTV Slovenija
|
nedelja, 28. september 2025 ob 20:27
|
V kraju Grand Blanc v Michiganu je 40-letni moški med nedeljsko mašo zapeljal v mormonsko cerkev in začel streljati. Domnevno naj bi podtaknil tudi požar v delu stavbe. Za zdaj je potrjena ena smrtna žrtev napada, devet ljudi je bilo ranjenih.
