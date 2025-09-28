Zmago odnesel Madžar, najhitrejši Slovenec Turk 24ur.com Na Goriškem se je zaključil MAHLE 13. Rally Nova Gorica, ki je na primorske ceste znova pripeljal več kot 100 posadk. Po dveh dnevih dirke in 13 hitrostnih preizkušnjah je naposled slavila madžarska posadka - Norbert Herczig in Ramon Ferencz. Med Slovenci sta bila medtem najboljša Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta v skupnem seštevku zasedla drugo mesto, v državnem prvenstvu pa sta stopila na najvi...

