Zmago odnesel Madžar, najhitrejši Slovenec Turk
24ur.com
nedelja, 28. september 2025 ob 21:40
Na Goriškem se je zaključil MAHLE 13. Rally Nova Gorica, ki je na primorske ceste znova pripeljal več kot 100 posadk. Po dveh dnevih dirke in 13 hitrostnih preizkušnjah je naposled slavila madžarska posadka - Norbert Herczig in Ramon Ferencz. Med Slovenci sta bila medtem najboljša Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta v skupnem seštevku zasedla drugo mesto, v državnem prvenstvu pa sta stopila na najvi...