V govoru na Generalni skupščini Združenih narodov je izraelski premier Benjamin Netanjahu ostro obsodil Palestinsko oblast (PA), ki naj bi sistematično plačevala teroristom za napade na Jude. “Več Judov kot teroristi pobijejo, več plača Palestinska oblast,” je dejal Netanjahu. Dejstvo, da je aktualna slovenska vlada tik pred tem napovedala 1,2 milijona evrov pomoči Palestinski oblasti za leto 2025 ...

