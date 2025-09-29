|
Tomaž Poljanec: Tadej Pogačar je spremenil kolesarstvo. Fantastičen je!
Sportal
ponedeljek, 29. september 2025 ob 04:00
Nedeljsko cestno dirko članov na svetovnem prvenstvu v Ruandi in novo veličastno zmago Tadeja Pogačarja je čustveno pospremil tudi eden od njegovih športnih direktorjev iz zgodnjega obdobja Gorenjčeve kariere, Tomaž Poljanec. "Kaj reči? Zdaj pa morda res lahko rečemo, da je največji vseh časov. Fantastičen je!" je bil navdušen športni direktor ljubljanske ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana.