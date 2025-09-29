Na Facebook strani Kolesarskega društva Rajd so sporočili žalostno vest, da je umrl Uroš Ložar, rojen leta 1976.

Ložar je bil dolgoletni član in eden ključnih ljudi društva, kjer je vodil BMX selekcijo ter upravljal BMX Park Ljubljana.

Njegov prispevek pa je segal še dlje – pomembno je vplival na razvoj slovenske BMX in gorskokolesarske scene. Pogosto je iz ozadja premaknil stvari, ki so pripomogle k rasti in prepoznavnosti teh športov v Sloveniji.

Iskreno sožalje vsem žalujočim.