V mestu Bautzen, vzhodno od Dresdna, se je med cirkuško predstavo zgodila nesreča, v kateri je akrobatka padla s trapeza približno pet metrov v globino in umrla. Dogodek je spremljalo skoraj sto gledalcev, med njimi tudi številni otroci, poroča 24.ur.

Policija je dogodek opredelila kot nesrečo na delovnem mestu. Ekipa za krizno posredovanje je bila nemudoma napotena na kraj dogodka in poskrbela za