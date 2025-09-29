Prvaki upravičili vlogo favorita: derbi Slovana in Celja vsaj malo spomnil na neke druge čase 24ur.com Osrednja tekma kroga v slovenski prvi rokometni ligi v knežjem mestu se je po hudem in enakovrednem boju končala z zmagoslavjem rokometašev iz slovenske prestolnice. Rokometaši LL Grosista Slovana, ki bodo v tej sezoni nastopili v Evropski ligi, so v 4. krogu v gosteh premagali Celje Pivovarno Laško z 31:29, v Zlatorogu pa se je zbralo 2000 gledalcev.

