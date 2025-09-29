Predsednica republike Nataša Pirc Musar se po obisku pri slovenski skupnosti v Clevelandu v ZDA zdaj kot prva slovenska predsednica mudi še pri slovenski skupnosti v Kanadi. Na srečanjih v Torontu je včeraj izrazila občudovanje njihove predanosti ohranjanju slovenskih korenin. Srečala se je s predstavniki Kanadsko-slovenske gospodarske zbornice, ki ji je čestitala ob 35-letnici delovanja in poudar ...

