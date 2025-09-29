|
Kronika PP Domžale: zagorel Porsche, škoda ogromna
domžalec.si
ponedeljek, 29. september 2025 ob 11:30
Domžalski policisti so v preteklem tednu obravnavali tatvini, goljufiji, vlom in padec voznika električnega skiroja. Med drugim so bili obveščeni o gorečem vozilu na parkirišču, kjer so ugotovili, da je Porsche Panamera 4 e hybrid stalo na tem mestu že teden dni. Storilec je 28. septembra 2025 zanetil požar in povzročil materialno škodo v višini približno 70.000 evrov. Več o dogodkih preteklega te...