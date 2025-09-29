|
[Video] Je splav nerojenega otroka res najpomembnejša odločitev ženske v njenem življenju?
|
Nova24TV
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 12:08
|
Predsednica države Nataša Pirc Musar meni, da je splav ena najpomembnejših odločitev, ki jih lahko ženska sprejme v svojem življenju. Ne odločitev za rojstvo otroka, izbira partnerja, študija, službe, gradnje hiše ali nakupa stanovanja … Ampak splav.
“Kot predsednica republike sem ponosna, da Slovenija predstavlja zgled urejenega, varnega in dostopnega sistema, ki ženskam omogoča eno najpomembnejš...