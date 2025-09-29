Benjamin Šeško podira mejnike, Slovenija česa takega še ni videla! Sportal Ko se je Benjamin Šeško v soboto prvič vpisal med strelce v dresu Manchester Uniteda, je postavil nov mejnik slovenskega nogometa. Postal je šele peti Slovenec, ki je dosegel zadetek v dveh izmed petih najmočnejših lig v Evropi, a hkrati tudi prvi, ki je v omenjeno zbirko dodal gol, dosežen v Angliji. Na prav posebni večni slovenski lestvici zaostaja 22-letni Posavec le še za Valterjem Birso!

Sorodno











