|
Benjamin Šeško podira mejnike, Slovenija česa takega še ni videla!
|
Sportal
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 12:15
|
Ko se je Benjamin Šeško v soboto prvič vpisal med strelce v dresu Manchester Uniteda, je postavil nov mejnik slovenskega nogometa. Postal je šele peti Slovenec, ki je dosegel zadetek v dveh izmed petih najmočnejših lig v Evropi, a hkrati tudi prvi, ki je v omenjeno zbirko dodal gol, dosežen v Angliji. Na prav posebni večni slovenski lestvici zaostaja 22-letni Posavec le še za Valterjem Birso!