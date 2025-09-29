Večernico za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo minulega leta, ki jo podeljuje slovenski dnevnik Večer, letos prejme Andrej E. Skubic za roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Po mnenju žirije roman z mladimi bralci komunicira na njihovem lastnem terenu, hkrati pa zastavlja vprašanja, ki niso relevantna le za mlajšo bralsko publiko, temveč tudi za odrasle. V romanu spremljamo ...

