 

Kako je Slovenka v Ruandi iz prve vrste doživela zmagoviti pohod Tadeja Pogačarja?
Sportal
ponedeljek, 29. september 2025 ob 13:19
Nedeljsko cestno dirko svetovnega prvenstva v Kigaliju je po nekaterih podatkih ob trasi spremljalo več kot milijon navijačev, med njimi je bilo tudi nekaj Slovencev, ki so ponosno vihteli slovensko trobojnico. Med njimi je bila tudi Natalija Mucyo Waldhuber, nekdanja atletinja, ki že štiri leta živi v Kigaliju in sodeluje pri razvojnih projektih države. Kako je država gostiteljica doživela gostov...
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Sorodno

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian