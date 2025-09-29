Nekdanji italijanski premier Massimo D'Alema: Putin je bil videti zelo izčrpan, kot Berlusconi v zadnjih dneh življenja SiOL.net Nekdanji italijanski premier Massimo D'Alema je po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na vojaški paradi v Pekingu ruskega voditelja opisal kot izrazito utrujenega in oslabljenega. D'Alema je dejal, da sta Putina med hojo podpirali dve osebi, kar je po njegovem mnenju pokazatelj, da je ruski predsednik v zadnjem času fizično oslabljen.

