Pediatrični kliniki več kot 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme
24ur.com
ponedeljek, 29. september 2025 ob 15:38
Pediatrična klinika UKC Ljubljana je prejela donacijo v višini dobrih 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme za zdravljenje otrok z boleznimi dihal. Sredstva so bila zbrana v okviru dobrodelnega Koncerta za dihala, ki ga je organiziral Rotary klub Ljubljana Grad v sodelovanju s Slovensko filharmonijo. Donacija bo najmlajšim pacientom omogočila varnejšo diagnostiko, natančnejše posege in hitre...