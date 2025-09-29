Pediatrični kliniki več kot 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme 24ur.com Pediatrična klinika UKC Ljubljana je prejela donacijo v višini dobrih 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme za zdravljenje otrok z boleznimi dihal. Sredstva so bila zbrana v okviru dobrodelnega Koncerta za dihala, ki ga je organiziral Rotary klub Ljubljana Grad v sodelovanju s Slovensko filharmonijo. Donacija bo najmlajšim pacientom omogočila varnejšo diagnostiko, natančnejše posege in hitre...

