Evropska uredba o takojšnjih plačilih bo kmalu stopila v veljavo
Lokalec.si
ponedeljek, 29. september 2025 ob 16:25
Od 9. oktobra bodo v celotni Evropski uniji vsa plačila in nakazila, tako pravnim kot fizičnim osebam, izvedena takoj. Denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah, vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih.
Kaj prinaša uredba
Uredba uvaja takojšnja plačila za vse banke, hranilnice in ponudnike plačilnih storitev v EU. Omogočiti bodo morali domača in čezmejna takojšnja plačila v evrih preko ...