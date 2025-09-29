 

FOTO in VIDEO: Dan po hudem požaru v Rušah gasilci še na prizorišču
Lokalec.si
ponedeljek, 29. september 2025 ob 16:21

V nedeljo dopoldan je zagorelo v poslovnih, proizvodnih prostorih podjetja v Rušah. Gasilci so gasili vse do tretje ure zjutraj. Še danes so imeli tam gasilsko stražo, nam pa na kraju dogodka povedali, kakšno je stanje.

Boštjan Hadner, gasilski poveljnik Občine Ruše, je povedal, kaj se je dogajalo med požarom in med stražo. Poćar so namreč pogasili v jutranjih urah, okoli tretje ure zjutraj. Danes pa so bili še dolgo tam.

