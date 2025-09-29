V nedeljo dopoldan je zagorelo v poslovnih, proizvodnih prostorih podjetja v Rušah. Gasilci so gasili vse do tretje ure zjutraj. Še danes so imeli tam gasilsko stražo, nam pa na kraju dogodka povedali, kakšno je stanje.

Boštjan Hadner, gasilski poveljnik Občine Ruše, je povedal, kaj se je dogajalo med požarom in med stražo. Poćar so namreč pogasili v jutranjih urah, okoli tretje ure zjutraj. Danes pa so bili še dolgo tam.