|
V bodočem olimpijskem športu Slovenci med najboljšimi v Evropi
|
Sportal
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 17:15
|
V Parizu je v minulem tednu potekalo evropsko prvenstvo v tako imenovanem flag footballu, torej v brezkontaktni različici ameriškega nogometa, ki se v zadnjih letih vse bolj množično igra tudi v Sloveniji. Ker bo šport v Los Angelesu 2028 postal olimpijski šport. Sodelovali sta tudi slovenski reprezentanci, ženska je bila šesta in si je s tem priborila mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu, moška pa sedma.