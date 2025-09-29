V bodočem olimpijskem športu Slovenci med najboljšimi v Evropi Sportal V Parizu je v minulem tednu potekalo evropsko prvenstvo v tako imenovanem flag footballu, torej v brezkontaktni različici ameriškega nogometa, ki se v zadnjih letih vse bolj množično igra tudi v Sloveniji. Ker bo šport v Los Angelesu 2028 postal olimpijski šport. Sodelovali sta tudi slovenski reprezentanci, ženska je bila šesta in si je s tem priborila mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu, moška pa sedma.

