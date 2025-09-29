|
(VIDEO) Nov protest podjetnikov: Golobova vlada se igra z ognjem
Demokracija
ponedeljek, 29. september 2025 ob 17:29
C. R.
Dvig plač v javnem sektorju in napoved obvezne božičnice sta samo vrh ledene gore večanja trošenja države v predvolilnem času, obljube, ki načenjajo proračun in gospodarstvo, pa so vse večje in dražje in lahko vodijo v spiralo, v kateri se je država v preteklosti že znašla. To ob predlogu državnih proračunov za prihodnji dve leti opozarja SBC – Klub slovenskih podjetn...