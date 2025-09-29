|
Ruski predsednik Putin 135.000 moških starih med 18 in 30 let vpoklical na obvezno služenje vojaškega roka
|
Politikis
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 19:12
|
Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na služenje vojaškega roka vpoklical 135.000 moških. Gre za največjo jesensko akcijo vpoklicanih nabornikov v državi od leta 2016. Naborniki bodo odslužili enoletni vojaški rok v Rusiji, preden bi jih lahko mobilizirali za spopade v vojni z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa. Rusija vsako pomlad […]