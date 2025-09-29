|
Goršek: Ljudje božičnico pričakujejo, Kacin: Golobova 'verbalna driska'
24ur.com
ponedeljek, 29. september 2025 ob 17:28
Po odmevni napovedi uzakonitve obvezne božičnice je priljubljenost Golobovi vladi zrasla in je najvišja v zadnjih desetih mesecih. Večina volivcev sicer vladi še vedno nasprotuje, med strankami pa se je razlika med vodilno SDS in drugo Svobodo zmanjšala. O rezultatih tokratnega merjenja političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana, smo se pogovarjali s ...